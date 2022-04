NB: le gouvernement éliminera les intérêts sur les prêts étudiants provinciaux

FREDERICTON — Le gouvernement du Nouveau-Brunswick éliminera les intérêts sur les prêts étudiants provinciaux.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, veut ainsi rendre l’éducation postsecondaire plus abordable. Il rappelle qu’en 2020, il y a eu réduction des intérêts sur les prêts étudiants et que le gouvernement est maintenant en mesure de les éliminer, répondant ainsi à une demande des représentants étudiants.

Dans le cadre des prévisions budgétaires de 2022-2023, l’initiative coûtera 5,5 millions $ par année au gouvernement provincial, et elle aidera 65 000 emprunteurs actuels ainsi que les futurs étudiants de niveau postsecondaire du Nouveau-Brunswick.

Une personne qui rembourse un prêt de 15 000 $ sur 10 ans économisera environ 2100 $. Ces estimations sont fondées sur les derniers taux d’intérêt fixés par la Banque du Canada.

Le gouvernement signale que cet allégement ne s’appliquera qu’aux prêts accordés par le gouvernement provincial. Il n’est pas rétroactif et ne touchera que les soldes des prêts à la date de mise en œuvre, prévue à l’automne.