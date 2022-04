Navires pour la Marine et la Garde côtière: dépassements de coûts et délais à prévoir

OTTAWA — Des fonctionnaires fédéraux préviennent que d’autres dépassements de coûts et retards sont à prévoir pour la livraison de nouveaux navires à la Marine et à la Garde côtière du Canada.

Les avertissements surviennent alors que le gouvernement libéral fait face à des pressions, notamment de la part de l’alliance militaire de l’OTAN, pour dépenser davantage dans la défense, ce qui soulève une possibilité de nouveaux investissements importants.

Ces pressions pourraient signifier des coûts plus élevés pour les contribuables.

De plus, la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne ont toutes deux déjà été contraintes à mettre à la retraite un certain nombre de vieux navires avant que les remplacements ne soient prêts, et chaque jour qui passe augmente la menace qu’un autre tombe en panne de façon permanente.

Les responsables fédéraux blâment la pandémie de COVID-19, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre et la hausse des coûts de l’acier et d’autres matériaux pour les récentes difficultés.

Ils disent qu’ils évaluent actuellement les impacts spécifiques avec Irving Shipbuilding à Halifax et Seaspan Shipyards à Vancouver alors qu’ils poursuivent leurs analyses pour savoir si Chantier Davie, établie à Lévis, peut être ajouté au programme naval.