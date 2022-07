Montréal: homme blessé par balles dans Ahuntsic jeudi soir, aucune arrestation

MONTRÉAL — Un homme de 25 ans aura la vie sauve même si plusieurs projectiles d’arme à feu ont été tirés sur lui en fin de soirée, jeudi, dans le nord de Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne rapportait vendredi matin aucune arrestation à propos de cette agression armée.

L’attentat s’est produit vers 23h20 près d’une automobile stationnée sur Place de la Colombière, près de l’intersection de l’avenue Olivier-Maurault, dans un secteur résidentiel du quartier Ahuntsic.

Selon les premières informations obtenues par la police, un individu armé s’est approché à pied de la victime et a ouvert le feu plusieurs fois en sa direction, l’atteignant à quelques reprises, avant de prendre la fuite.

L’homme blessé a été transporté à l’hôpital et en fin de nuit, vendredi, on ne craignait plus pour sa vie. Il s’agit d’une personne qui n’est pas connue des services policiers.

Un périmètre de sécurité a été érigé à l’endroit de la fusillade. Les policiers ont trouvé au sol plusieurs douilles de projectiles d’arme à feu.

Des enquêteurs et des membres de l’escouade canine du SPVM devaient passer les lieux au peigne fin, se mettre à la recherche de témoins et vérifier si des caméras de surveillance ont pu capter des images de l’agression armée.