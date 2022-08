Montréal-Est: vaste déploiement policier vendredi pour résoudre une fusillade

MONTRÉAL — Une vaste opération policière a été lancée en début de nuit vendredi à Montréal-Est, dans le but de résoudre un dossier de coups de feu qui venait d’être ouvert dans le quartier Rivière-des-Prairies, dans le nord-est de Montréal.

En début de matinée, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne divulguait que quelques informations à propos du déploiement policier afin, a-t-il dit, de ne pas nuire à son déroulement et de protéger les agents qui y prenaient part.

Selon des informations livrées lors d’un appel logé vers minuit au central téléphonique d’urgence 911, des coups de feu ont éclaté sur le boulevard Maurice-Duplessis, près de l’intersection de la 27e Avenue, dans Rivière-des-Prairies.

Une femme âgée de 25 a été trouvée blessée sur les lieux.

Des patrouilleurs du SPVM ont peu après localisé un véhicule qu’ils ont jugé suspect, dans lequel plusieurs personnes prenaient place. Celles-ci ont toutes pris la fuite à pied, ce qui a déclenché le déploiement policier dans la ville voisine de Montréal-Est.

Afin d’aider les policiers à mener à bien leur opération, le SPVM demande à la population d’éviter si possible de se déplacer dans un vaste quadrilatère de Montréal-Est compris entre le boulevard Henri-Bourassa, au nord, l’autoroute Métropolitaine, au sud, la rue Broadway, à l’ouest et l’avenue Marien, à l’est. Il s’agit d’un secteur commercial et industriel.

On ignore pendant combien de temps le secteur restera à éviter.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’au lever du jour, au moins un de ses hélicoptères allait être envoyé en renfort au SPVM pour l’aider à mener à bien l’opération policière.