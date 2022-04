Moins de militaires non vaccinés ont été expulsés que ce qui avait été annoncé

OTTAWA — Le ministère de la Défense nationale rapporte peu de progrès dans l’application d’un ordre exigeant que tous les militaires soient vaccinés contre la COVID-19 alors que moins de membres des Forces armées ont été expulsés des rangs que ce qui avait été précédemment annoncé.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a donné l’ordre à tout le personnel militaire d’être adéquatement vacciné au plus tard à la mi-octobre 2021 dans l’objectif de protéger les Forces armées canadiennes de la COVID-19. Cette date butoir a plus tard été repoussée jusqu’à la mi-décembre.

Si la majorité des membres du personnel se sont conformés, avec un taux de vaccination de 98 % rapporté par la Défense nationale, des centaines de personnes ont refusé.

En février dernier, le ministère de la Défense avait affirmé à La Presse Canadienne que 58 membres à temps plein des Forces armées s’étaient vu montrer la porte pour avoir refusé de se faire vacciner. Il avait aussi révélé que des procédures d’expulsion étaient entamées contre un autre groupe de 246 personnes.

Mais voilà que le porte-parole du ministère, Daniel Le Bouthillier, a fait savoir mardi que ces données incluaient des calculs inexacts. Il a déclaré que seulement 39 militaires avaient été expulsés depuis décembre. Un autre groupe de 206 personnes ferait l’objet d’une démarche en vue de leur expulsion.

À ces données s’ajoutent 94 membres du personnel qui ont volontairement choisi de quitter les Forces armées plutôt que de se faire vacciner, a précisé M. Le Bouthillier. En ce qui concerne les membres de la Réserve canadienne, aucune donnée n’était disponible sur le nombre d’expulsions ou de départs volontaires liés au vaccin.

Bien que plusieurs provinces ont mis fin à l’obligation de vaccination sur leur territoire, le gouvernement fédéral a maintenu l’obligation pour tous les employés fédéraux, incluant les membres de l’armée.

«L’obligation est toujours en vigueur, a confirmé M. Le Bouthillier. Les membres des Forces armées canadiennes ont un devoir de préserver leur capacité à servir les Canadiens au pays et à soutenir nos alliés et partenaires à l’étranger.»

Interrogé sur le fait qu’à peine quelques dizaines de membres ont été expulsés, M. Le Bouthillier a précisé que certaines personnes sont demeurées en uniforme dans l’attente de savoir si leur demande d’exemption pour des raisons médicales ou religieuses serait acceptée.

De hauts dirigeants ont multiplié les avertissements, les séances d’information et autres mesures dans le but de convaincre les militaires réticents au vaccin de changer d’avis et de recevoir leurs doses.

Près de 1000 soldats ont reçu des avertissements depuis décembre, selon M. Le Bouthillier, alors que des vérifications officielles ont été lancées contre 445 membres qui continuent de défier l’ordre de vaccination après que tous les autres moyens de persuasion eurent échoué.

Toute expulsion risque d’exacerber la pénurie de personnel dans les rangs militaires, un problème qui n’a fait que s’aggraver depuis le début de la pandémie alors que les centres de recrutement et les sites d’entraînements ont dû fermer leurs portes ou restreindre leurs activités.

Alors que l’armée est supposée compter environ 100 000 membres à sa pleine capacité, les données du ministère démontrent que les forces étaient à cours d’environ 10 000 membres en date de la fin novembre.

Une autre tranche de 10 000 soldats regroupe des membres décrits comme étant non disponibles pour prendre part à une mission parce qu’ils sont malades, blessés ou non entraînés.

La semaine dernière, le général Eyre a prévenu que l’élastique est étiré au maximum en matière de capacité d’intervention des forces. De nombreux membres sont épuisés après les deux dernières années de mobilisation pour lutter contre la COVID-19, d’aide aux sinistrés de catastrophes naturelles et d’interventions à l’étranger.