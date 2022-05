Moins de 5000 clients sont privés d’électricité lundi au Québec

MONTRÉAL — Hydro-Québec a fait d’importants progrès en fin de semaine dans ses efforts pour redonner le courant électrique à ses clients depuis les orages du 21 mai, mais les nouvelles intempéries des derniers jours ont fait monter de nouveau le bilan, lundi, dans les Laurentides.

À 20h00 vendredi dernier, le nombre d’abonnés sans électricité s’élevait à environ 25 000. Peu avant 4h00 lundi, il en restait environ 5000, selon la société d’État, dont près de 1740 dans les Laurentides.

Or, comme l’a indiqué Hydro-Québec sur son site, lundi avant-midi, de nouvelles pannes se sont déclarées dans les dernières heures dans la région des Laurentides, faisant ainsi monter quelque peu le bilan total de pannes au Québec.

«La végétation déjà fragilisée a été affectée par les intempéries des derniers jours, ce qui fait qu’elle s’affaisse sur le réseau et cause de nouvelles pannes», pouvait-on lire sur le site d’Hydro-Québec.

Le bilan redescendait toutefois rapidement en mi-journée. Ainsi, peu après 12h00, 4427 clients étaient privés d’électricité au Québec, dont 1838 dans les Laurentides.

Sur les quelque 4000 clients toujours sans électricité, un porte-parole d’Hydro-Québec a souligné que plusieurs pannes dans le bilan Info-pannes sont survenues après les orages du 21 mai dernier.

«Certaines des autres pannes ont pu être causées plus tard dans la semaine par la végétation (arbres et branches) déjà fragilisée par les intempéries, et d’autres ne sont pas liées à l’événement», a indiqué par courriel Maxence Huard-Lefebvre.

Sur le nombre total de clients touchés dans les Laurentides, en Outaouais et dans Lanaudière, environ 850 sont en panne depuis les 21 ou 22 mai, a dit le porte-parole.

Il a précisé qu’il s’agit de cas d’exception «où le réseau est isolé et où les travaux requis sont majeurs, touchant un petit nombre de clients chacun». Ainsi, une fois les travaux complétés dans chacun de ces secteurs, un petit nombre de clients sont rebranchés à la fois.

Selon Hydro-Québec, le sommet atteint était de 554 000 clients touchés simultanément le 21 mai en soirée. M. Huard-Lefebvre a ainsi affirmé que lundi avant-midi, plus de 99 % des clients touchés par l’événement avaient retrouvé l’électricité.

De très lourdes entraves ont été observées sur les routes se rendant aux lieux des travaux à effectuer pour réparer les pannes.

En Ontario, Hydro One a indiqué lundi qu’un peu plus de 8700 de ses clients étaient encore privés d’électricité, la plupart dans l’est de la province.

Aide financière

Une aide financière spéciale a été annoncée samedi par le gouvernement du Québec pour couvrir les pertes de denrées alimentaires subies par les bénéficiaires des programmes d’assistance sociale à la suite des pannes électriques.

Les prestataires d’aide sociale qui ont été touchés par une panne de plus de 24 heures sont admissibles à cette aide de 75 $ par personne. Le montant maximal pour chaque famille est de 300 $.