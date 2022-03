Migrants morts à la frontière: procès cet été d’un Américain accusé de trafic humain

The Associated Press

SAINT PAUL, Minn. — Un homme de la Floride subira un procès cet été dans le Minnesota pour trafic d’êtres humains. Il a été arrêté en janvier après la découverte au Canada, près de la frontière américaine, de quatre migrants morts de froid pendant un blizzard, selon des documents de la Cour fédérale déposés mercredi.

Le juge américain John Tunheim a planifié le début du procès de Steve Shand au 18 juillet. Il est accusé d’avoir amené deux personnes aux États-Unis illégalement et de les avoir transportées illégalement une fois au pays. Le procès se tiendra à Fergus Falls, qui est à environ 97 kilomètres au sud-est de Fargo, au Dakota du Nord.

Les autorités ont indiqué que quatre corps avaient été découverts près d’Emerson, au Manitoba, qui borde les États du Minnesota et du Dakota du Nord. De plus, cinq ressortissants indiens ont été retrouvés à pied du côté du Minnesota près de la frontière et deux autres à proximité dans la camionnette de Steve Shand.

L’accusé de Deltona, en Floride, n’a pas été inculpé pour le décès des migrants morts de froid. Les autorités n’ont pas précisé si elles croyaient que ces victimes ou les gens retrouvés à pied dans le Minnesota étaient des passagers de la camionnette de M. Shand.

Selon des documents judiciaires, l’un des cinq migrants qui marchaient a raconté aux autorités que son groupe avait traversé la frontière américaine et s’attendait à être récupéré par quelqu’un de l’autre côté.

Il a dit qu’ils marchaient depuis près de 12 heures et qu’ils avaient été avec une famille de quatre ressortissants indiens plus tôt, mais qu’ils s’étaient séparés d’eux pendant la nuit.

Ni l’avocat de l’accusé, Doug Micko, ni la procureure fédérale Laura Provinzino n’ont immédiatement répondu aux demandes pour commenter le dossier.

Un juge de paix fédéral a libéré Steve Shand sans caution, mais lui a ordonné de respecter plusieurs conditions.

Les sept migrants retrouvés dans la camionnette et à pied sont accusés d’être entrés illégalement aux États-Unis et ont été libérés dans l’attente des audiences d’expulsion.

Les autorités fédérales soupçonnent que l’affaire est liée à une plus grande opération d’introduction clandestine de migrants le long de la frontière canadienne.