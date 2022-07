Menace de grève à la Traverse de l’Isle-aux-Coudres: dénouement possible

MONTRÉAL — À quelques heures du déclenchement possible d’une grève à la Traverse de l’Isle-aux-Coudres—Saint-Joseph-de-la-Rive, les travailleurs tiendront une assemblée pour décider de la suite des choses.

Ils seront appelés à se prononcer sur une recommandation faite par le conciliateur affecté au dossier. Ce n’est toutefois pas une entente de principe.

Les 35 travailleurs, membres d’une section locale du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, doivent se réunir dans les prochaines heures pour voter sur cette recommandation et décider de ce qu’il adviendra du mandat de grève dont ils se sont déjà dotés.

La grève illimitée doit théoriquement être déclenchée à 6h samedi matin, à défaut d’une entente sur le renouvellement de la convention collective avec la Société des traversiers du Québec.

Si une grève venait à être déclenchée, les services essentiels seraient maintenus. Le Tribunal administratif du travail a déjà entériné une entente qui était intervenue entre les parties à ce sujet.

Les services seraient donc dispensés de 6h à 9h, de 15h à 19h et de 22h à 23h du lundi au vendredi, ainsi que de 7h à 10h, de 15h à 19h et de 22h à 23h les samedis et les dimanches.

Le syndicat s’est aussi engagé à rendre une équipe disponible pour les voyages d’urgence. Il s’est également engagé à permettre le transport d’échantillons sanguins et de médicaments.