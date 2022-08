Martine Biron dit avoir toujours fait preuve d’éthique quand elle était journaliste

LÉVIS — Martine Biron n’accepte pas qu’on remette en question son sens de l’éthique journalistique.

C’est maintenant officiel, l’ex-journaliste et analyste politique pendant six ans de Radio-Canada est candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Chutes-de-la-Chaudière, une circonscription de la Rive-Sud de Québec. L’annonce a été faite mercredi, dans un restaurant de Lévis, en présence du chef du parti et premier ministre, François Legault.

Mme Biron rejette les critiques de ceux qui lui reprochent d’avoir été analyste politique un jour et candidate de la CAQ le lendemain. Elle affirme avoir «fait les choses correctement», tout en disant comprendre «le malaise» créé dans le milieu journalistique par sa candidature.

«J’ai été éthique du début à la fin», a-t-elle dit. Sa dernière chronique politique date du mois de juin.

Elle affirme avoir été approchée une première fois en janvier par l’organisatrice en chef du parti, Brigitte Legault. Elle avait alors décliné la proposition. Mais au début de l’été, une nouvelle offre a été faite et on lui a laissé le mois de juillet pour réfléchir.

Âgée de 59 ans, Mme Biron a tenu à dire que de nombreux journalistes choisissent comme elle de faire le saut en politique.

La circonscription est actuellement représentée par le caquiste et autrefois adéquiste Marc Picard, qui a choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat, après 19 ans de vie politique active. Il était vice-président de l’Assemblée nationale.

Mme Biron a dit qu’elle était en faveur du troisième lien entre Québec et Lévis, un projet controversé. Le premier ministre Legault a réaffirmé que ce tunnel «on va le réaliser».