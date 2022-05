Mandat de grève du SCFP à l’Autorité des marchés financiers

MONTRÉAL — Une menace de grève plane sur l’Autorité des marchés financiers, où quelque 180 techniciens et employés de soutien viennent de se doter d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève.

Les travailleurs, membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, viennent de voter à 94 % en faveur d’un tel mandat.

C’est un important désaccord entre les parties touchant le télétravail et la flexibilité des horaires de travail qui a poussé les syndiqués à se doter dès maintenant d’un mandat de grève.

La question des salaires n’a pas encore été abordée, a fait savoir Dominic Morin, conseiller syndical au SCFP, en entrevue jeudi.

Les négociations ne sont toutefois pas rompues entre les parties. La convention est échue depuis le 1er avril 2020.

Ces 180 syndiqués travaillent en soutien aux enquêteurs et avocats de l’Autorité des marchés financiers; ils prennent note des plaintes et dénonciations, par exemple, et s’occupent du travail administratif.