Mairesse de Gatineau: rencontres à Québec mercredi et jeudi et à Montréal vendredi

GATINEAU, Qc — La mairesse de Gatineau, France Bélisle, entreprend mercredi à Québec une série de rencontres sur trois jours avec des élus municipaux et provinciaux afin d’échanger sur des projets communs et sur des pratiques en matière de logement, de transports structurants et de changements climatiques.

Mme Bélisle est notamment accompagnée du directeur général de la Ville, Luc Bard, de représentants de la Société de transport de l’Outaouais (STO), de membres de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais (CCHADO) ainsi que de représentants du monde des affaires.

Mercredi, la délégation aura une rencontre avec le maire de Québec, Bruno Marchand, à propos de projets de transport.

Jeudi, Mme Bélisle et la délégation se rendront à l’Assemblée nationale pour des entretiens avec les ministres Andrée Laforest, des Affaires municipales et de l’Habitation, Christian Dubé, de la Santé et des Services sociaux, Éric Caire, de la Cybersécurité et du Numérique, Nathalie Roy, de la Culture et des Communications et Mathieu Lacombe, de la Famille. M. Lacombe est aussi ministre responsable de la région de l’Outaouais.

Vendredi, la délégation aura une rencontre avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, notamment à propos d’habitation, d’itinérance, de transport et de changements climatiques.

La mairesse Bélisle croit que lorsque les villes font face à des défis communs, il faut qu’elles travaillent à des solutions communes.