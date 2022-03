L’Ontario signale soixante-deux hospitalisations de moins liées à la COVID-19

L’Ontario signale dimanche 551 hospitalisations liées à la COVID-19, ainsi que 182 patients aux soins intensifs. Il s’agit d’une baisse de 62 hospitalisations et de trois patients aux soins intensifs depuis la veille.

Les autorités ont déploré trois nouveaux décès attribuables à la COVID-19.

Les données provinciales montrent 1680 nouvelles infections, mais le médecin-hygiéniste en chef rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé, car l’accès aux tests PCR est restreint

Depuis le début de la campagne de vaccination, 86 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont été entièrement vaccinés. Le ministère de la Santé ajoute que plus de 7,1 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.

À compter du 21 mars, il ne sera plus obligatoire de porter le masque dans la plupart des milieux en Ontario, à l’exception des transports en commun, des soins de longue durée, des maisons de retraite et des autres établissements de soins collectifs.

D’autres mesures dans les écoles, telles que les cohortes et le dépistage quotidien sur place en cas de symptômes, prendront également fin le 21 mars, de même que toutes les exigences réglementaires pour les entreprises

