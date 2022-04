L’Ontario signale mardi 1366 hospitalisations liées à la COVID-19, une hausse de 276

TORONTO — L’Ontario signalait mardi 1366 hospitalisations liées à la COVID-19 et 190 patients aux soins intensifs.

Il s’agit de hausses de 276 hospitalisations et de six patients aux soins intensifs depuis lundi.

L’Ontario a enregistré cinq autres décès dus au coronavirus, mais indique qu’un décès a également été retiré du bilan total, en raison du nettoyage des données.

On signale 2300 nouvelles infections mardi, mais l’accès aux tests PCR est limité à certaines clientèles prioritaires. Selon le directeur scientifique du comité qui conseille le gouvernement sur la COVID-19, la surveillance des eaux usées suggère plutôt que l’Ontario connaît entre 100 000 et 120 000 nouveaux cas chaque jour.

Le taux de positivité des tests de dépistage était de 18,7 % mardi.

Le gouvernement ontarien a annoncé lundi qu’il élargissait l’accès aux tests PCR — et à un traitement antiviral, comme le Paxlovid, le cas échéant.

Ces mesures sont maintenant offertes à tous les adultes qui sont immunodéprimés, à tous les Ontariens de 70 ans et plus, aux Ontariens de 60 ans et plus qui ont reçu moins de trois doses de vaccin, ainsi qu’à tous les adultes qui ont reçu moins de trois doses et qui présentent au moins une «condition à risque», comme un problème de santé chronique.