L’Ontario signale 1679 hospitalisations COVID-19, en hausse de 18 depuis jeudi

TORONTO — L’Ontario signalait vendredi 1679 personnes à l’hôpital atteintes de la COVID-19 et 209 patients aux soins intensifs.

Les deux indicateurs sont légèrement en hausse par rapport à jeudi. L’Ontario signalait alors 1661 hospitalisations et 202 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs.

On a enregistré 19 nouveaux décès dus à la COVID-19 en Ontario, et les autorités indiquent qu’un autre décès, qui s’est produit il y a plus d’un mois, a été ajouté au bilan total.

On a comptabilisé 2760 autres infections vendredi, mais l’accès aux tests PCR est limité à des clientèles prioritaires.

Selon le directeur scientifique du comité qui conseille le gouvernement sur la COVID-19, il faudrait plutôt multiplier ce nombre par 20 pour obtenir un portrait plus juste des nouvelles infections quotidiennes.

Le taux de positivité des tests était de 13,2 % vendredi.