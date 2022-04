TORONTO — L’Ontario signalait vendredi 1135 personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19 et 166 patients aux soins intensifs avec la maladie.

Cela représente de légères augmentations par rapport à jeudi — de neuf hospitalisations et de sept patients aux soins intensifs. Dans l’ensemble, les hospitalisations ont augmenté d’environ 40 % depuis la semaine dernière.

Les autorités ontariennes signalent également six nouveaux décès dus au virus, plus quatre autres qui, selon le gouvernement, sont survenus il y a plus d’un mois.

L’Ontario signalait 4295 nouvelles infections vendredi, mais le directeur scientifique du comité de conseillers COVID-19 du gouvernement a déclaré que d’après l’analyse des eaux usées, les cas quotidiens se situeraient plutôt entre 100 000 et 120 000.

Le taux de positivité des tests de dépistage était de 19 % vendredi, contre 17,2 % jeudi.

Près de 13 % des foyers de soins de longue durée de l’Ontario signalent présentement une éclosion active de COVID-19.