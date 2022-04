L’Ontario offrira la quatrième dose à toutes les personnes de 60 ans et plus

TORONTO — L’Ontario offrira bientôt la quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 à toutes les personnes âgées de 60 ans et plus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que son gouvernement annoncera mercredi un plan pour élargir l’admissibilité aux quatrièmes doses de vaccin.

Les quatrièmes doses sont actuellement offertes en Ontario aux résidents des foyers de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées, ainsi qu’à toutes les personnes immunodéprimées.

Le nouveau plan du gouvernement intervient alors que les hospitalisations liées à la COVID-19 augmentent en Ontario. La province signalait mardi 1091 personnes hospitalisées avec le coronavirus, soit près de 40 % de plus qu’il y a une semaine.

La ministre Elliott souligne que cette augmentation des cas n’est pas une surprise et que la province peut la gérer.

L’Ontario a mis fin il y a deux semaines au port du masque obligatoire dans la plupart des espaces publics, à l’exception des transports en commun et des établissements de soins de santé.

Il y avait mardi en Ontario 173 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, contre 165 il y a une semaine. On signalait six nouveaux décès dus à la COVID-19 enregistrés mardi, et trois autres qui, selon le gouvernement, sont survenus il y a plus d’une semaine et ont été ajoutés au décompte total.

L’Ontario signalait également 1991 nouvelles infections, bien que le médecin-hygiéniste en chef de la province ait déjà précisé que ce bilan est probablement 10 fois plus élevé, car l’accès aux tests PCR est limité.

Par ailleurs, 18 % des tests effectués au cours de la dernière journée étaient positifs, en légère baisse par rapport au taux de positivité de 19 %, lundi.