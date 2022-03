L’Ontario déplore trois décès liés à la COVID-19 et 553 hospitalisations

L’Ontario déplore dimanche trois nouveaux décès liés à la COVID-19.

La province signale aussi 553 hospitalisations liées à la COVID-19 et 157 patients aux soins intensifs.

Il s’agit d’une baisse de 154 hospitalisations depuis samedi. Le nombre de patients aux soins intensifs est stable.

Les autorités ont rappelé que plus de 10 % des hôpitaux ne rapportaient pas leurs données au cours du week-end.

On recensait 551 personnes à l’hôpital, la semaine dernière.

La province enregistre également 2215 nouveaux cas de COVID-19, mais le médecin-hygiéniste en chef de la province a déjà précisé que le nombre réel est probablement plus élevé, car l’accès aux tests PCR est limité à des clientèles prioritaires.

Les autorités affirment que près de 90 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin, et 86,4 % ont reçu au moins deux doses. Selon les données, plus de 7,1 millions de personnes ont aussi reçu une dose de rappel.