L’exigence du masque est maintenue jusqu’au 11 juin dans certains milieux en Ontario

TORONTO — L’Ontario prolongera l’obligation du port du masque dans les milieux à risque élevé de propagation jusqu’au 11 juin, alors que la province fait face à une sixième vague d’infections au virus causant la COVID-19.

La règle exigeant des masques dans les établissements de soins de santé, les foyers de soins de longue durée et les transports en commun devait venir à échéance le 27 avril, mais le gouvernement a annoncé vendredi qu’elle serait prolongée.

«Pour protéger nos progrès dans la gestion de cette dernière vague, je maintiens les exigences relatives au port du masque dans certains lieux publics où des personnes qui présentent ou pourraient présenter un risque accru d’effets graves sont en contact étroit pendant de longues périodes», a déclaré dans un communiqué le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef.

M. Moore a affirmé que de continuer à respecter les exigences en matière du port du masque et rester à jour en ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19 sont les «meilleurs moyens de prévenir la transmission et de protéger nos amis, nos familles et nos communautés».

La plupart des autres mesures liées à la COVID-19, y compris le port du masque dans la plupart des lieux publics, les règles de preuve de vaccination et les limites de capacité des rassemblements, ont pris fin dans la province.

Les autres milieux où les masques seront désormais requis jusqu’au 11 juin comprennent les maisons de retraite, les refuges et d’autres milieux de soins collectifs.

D’autres directives du médecin hygiéniste en chef concernant les exigences sur le masque pour les travailleurs de la santé et les ambulanciers paramédicaux et les mesures dans les soins de longue durée devaient également expirer le 27 avril, mais la province affirme que celles-ci resteront désormais en vigueur jusqu’au 11 juin.

À ce moment, la province indique que le ministère de la Santé «publiera des orientations sur les recommandations en matière d’équipement de protection individuelle pour la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé».

L’Ontario a également annoncé vendredi qu’il commencerait à fournir un traitement par anticorps aux personnes immunodéprimées qui offre une protection contre la COVID-19. La province a déclaré que le traitement à deux injections appelé Evusheld serait disponible dans les prochaines semaines pour les receveurs d’organes et de cellules souches, certains patients cancéreux faisant l’objet de traitements et les receveurs de la thérapie CAR-T.

L’Ontario signalait vendredi 1591 personnes hospitalisées avec la COVID-19, une légère baisse de 35 par rapport à la veille.

La province signalait également 214 patients COVID-19 aux soins intensifs, une hausse de sept par rapport à jeudi. L’Ontario a enregistré 27 nouveaux décès dus au virus.

On enregistrait 4668 nouveaux cas de COVID-19, mais le gouvernement a expliqué que le nombre était beaucoup plus élevé vendredi parce qu’il a ajouté des cas qui n’avaient pas été recensés au cours des derniers jours en raison de la dégradation des services dans son système de gestion des cas et des contacts.

L’accès aux tests PCR est aussi limité à des clientèles prioritaires.

Selon le directeur scientifique du comité d’experts qui conseille le gouvernement sur la COVID-19, la surveillance des eaux usées suggère que la province connaît plutôt entre 100 000 et 120 000 nouvelles infections chaque jour.

Le taux de positivité des tests de dépistage était de 16,1 % vendredi.

Près de 23 % des foyers de soins de longue durée de l’Ontario signalaient une éclosion active de COVID-19.