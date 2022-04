Les vents violents causes des pannes de courant à travers le Québec

MONTRÉAL — Les vents violents qui ont soufflé vendredi sur la grande région de Montréal et ailleurs dans la province ont provoqué des pannes de courant.

Au plus fort de l’événement, environ 120 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité, mais ce nombre avait diminué d’un peu plus de moitié samedi matin.

Il restait toujours 52 306 clients de la société d’État sans électricité peu avant 6 h 00 samedi matin.

Les régions les plus touchées par ces pannes en matinée étaient celles des Laurentides avec 13 686 clients privés de courant et de l’Outaouais, où 12 371 autres foyers et commerces étaient dans la même situation.

Les équipes d’Hydro-Québec étaient aussi à l’oeuvre pour rétablir l’électricité dans plusieurs autres régions, notamment dans les régions de la Montérégie (9836 clients), à Laval (4880 clients), dans Lanaudière (5426 clients) ainsi que dans le Centre-du-Québec (2915).