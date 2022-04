Les trains à l’heure mercredi matin à la gare Union malgré la grève

TORONTO — Les usagers s’inquiétaient d’éventuelles interruptions de service dans les prochains jours à la gare Union de Toronto mercredi après que près de 100 employés de la station de transport en commun la plus achalandée du Canada ont amorcé un arrêt de travail.

Quatre-vingt-quinze travailleurs de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité se sont mis en grève à 00h01 après que le syndicat et la société de transport ferroviaire de Toronto (TTR) n’ont pas réussi à s’entendre.

Les travailleurs sont principalement responsables de la maintenance des signaux et des communications ainsi que du contrôle des trains dans le corridor ferroviaire de la gare Union.

Malgré la grève, les trains GO Transit et UP Express sont arrivés à l’heure mercredi matin.

Sarah Cowin a indiqué qu’il n’y avait eu aucun retard lors de son trajet vers le centre-ville de Toronto. Elle a pris le train GO de Whitby, en Ontario, à la gare Union.

Mais elle a dit qu’elle craignait que la grève n’ait un impact sur ses déplacements dans les prochains jours.

Mme Cowin a indiqué qu’elle travaille comme infirmière pour l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario et qu’elle soutient les grévistes même si la grève entraîne des retards.

«Cela deviendra probablement un problème, mais vous savez que je suis aussi une travailleuse syndiquée, donc (je) les soutiens à 100 %», a-t-elle déclaré.

Jaime Salazar a déclaré que son train était également arrivé à l’heure à la gare Union. Il a pris le train GO de la gare Meadowvale à Mississauga, en Ontario, jusqu’au centre-ville de Toronto.

M. Salazar a affirmé qu’il essayait toujours de quitter la maison tôt pour éviter d’être en retard au travail et qu’il continuerait à le faire pendant la grève.

Une porte-parole de Metrolinx a déclaré tôt mercredi qu’un plan d’urgence en cas d’interruption de travail avait été mis en place, et la société de transport a bon espoir que les impacts sur les services GO Transit et UP Express seront limités.

Cependant, Anne Marie Aikins a déclaré que le risque de complications de voyage à la station pourrait augmenter s’il y avait une longue interruption de travail.

Metrolinx, qui exploite actuellement plus de 300 trains par jour à destination et en provenance de la gare Union, conseille aux clients de s’inscrire aux alertes de service et de vérifier les horaires des trains GO et UP Express avant de quitter leur domicile. Mme Aikins a déclaré que Metrolinx communiquera fréquemment avec les clients pour les tenir informés en cas de retard ou d’annulation.

Elle a indiqué que le service de métro de la Commission de transport de Toronto (TTC) ne serait pas affecté.

Dans un communiqué publié mercredi matin, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité a déclaré que le syndicat restait déterminé à travailler avec l’entreprise pour parvenir à un règlement juste et raisonnable.

Le président général principal du conseil du système numéro 11 de la Fraternité, Steve Martin, a toutefois affirmé que le refus de l’entreprise de négocier «sérieusement» et l’absence de réelle valeur ajoutée au protocole d’accord précédent qui a été rejeté en octobre 2021 n’avaient pas donné d’autre choix au groupe que d’amorcer un «arrêt de travail légal».

TTR a déclaré que les travailleurs étaient sans nouveau contrat depuis décembre 2019.

Dans un communiqué, l’opérateur a déclaré avoir entamé des négociations avec le syndicat au début de 2020, mais les pourparlers ont été retardés en raison de la pandémie. Ils ont repris l’été dernier.

TTR a déclaré que les revendications salariales du syndicat étaient au cœur du différend.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.