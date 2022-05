Les solutions des partis ontariens divergent sur la hausse des prix de l’essence

TORONTO — La flambée des prix de l’essence arrive en pleine campagne électorale en Ontario, ce qui oblige les partis à débattre de ce qu’il faudrait faire pour réduire les crises d’angoisse à la pompe: abaisser les taxes, plafonner les prix, réglementer l’industrie, réduire la consommation, revoir tout le système?

Les néo-démocrates promettent de plafonner et de réglementer les prix, une proposition que les trois autres grands partis ont rejetée comme étant inefficace.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD), Andrea Horwath, a déclaré vendredi qu’elle réglementerait les hausses chez les détaillants et les grossistes. Un gouvernement néo-démocrate obligerait la Commission de l’énergie de l’Ontario à fixer un prix plafond hebdomadaire, qui permettrait aux pétrolières de toucher des marges bénéficiaires «raisonnables».

«Il est grand temps que les Ontariens obtiennent un peu de répit à la pompe, a déclaré Mme Horwath lors d’une annonce en mode virtuel — elle se remet de la COVID-19. Il s’agit d’un plan pour garantir aux Ontariens des économies plus importantes et plus permanentes, pas d’un subterfuge. Il n’y a pas de limite de temps.»

Baisser la taxe provinciale

Les progressistes-conservateurs au pouvoir, de leur côté, ont fait adopter en avril une loi qui réduit de 5,7 cents la taxe provinciale sur l’essence, pendant six mois à compter du 1er juillet prochain. Le prix moyen de l’essence en Ontario se situe autour de 2 $ le litre.

Mme Horwath s’est engagée à annuler cette baisse de taxe, affirmant que les 600 millions $ de recettes fiscales perdues à cause du «subterfuge» seraient plus utiles dans les hôpitaux et les écoles. Elle a également déclaré que rien n’empêcherait les pétrolières de facturer 5,7 cents de plus, si cette baisse de taxe entrait en vigueur en juillet.

Le chef libéral, Steven Del Duca, a déclaré qu’il maintiendrait cette réduction de la taxe provinciale sur l’essence. Les conservateurs ont rétorqué qu’il ne pouvait pas appuyer cette réduction temporaire de la taxe tout en soutenant la tarification du carbone, qui augmente le prix de l’essence à la pompe.

M. Del Duca explique que l’augmentation actuelle du coût de la vie exige que les prix de l’essence soient abordés dès maintenant. Mais il soutient qu’il existe ailleurs dans la plateforme libérale de nombreuses autres promesses destinées à faire face à la crise climatique. «Nous sommes au beau milieu d’une crise (du coût de la vie) que je ne crois pas avoir vue, peut-être, de mon vivant», a-t-il soumis.

Réduire la consommation

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, a estimé que la meilleure façon de réduire les coûts de transport consiste à recourir à des solutions systémiques, comme l’électrification. Les verts proposent d’offrir des remises à l’achat de véhicules électriques, de réduire de moitié les tarifs dans les transports en commun et d’éliminer le besoin de longs trajets quotidiens entre la maison et le travail.

«Nous devons nous assurer que nous construisons des communautés où les gens ne sont pas obligés de faire de longs et coûteux trajets épuisants, où ils ne sont pas obligés de conduire jusqu’à ce qu’ils soient admissibles à un prêt hypothécaire», a-t-il expliqué.

M. Schreiner, comme d’autres chefs de parti, soutient que la réglementation des prix de l’essence ne s’est pas avérée vraiment efficace.

La Commission de l’énergie de l’Ontario avait commandé un rapport qui a conclu, en 2017, que la réglementation dans le secteur de l’essence ne profitait pas nécessairement aux consommateurs et que, dans certaines provinces, cette mesure avait entraîné une hausse des prix.

«À Terre-Neuve, il est prouvé que les détaillants ont utilisé le plafonnement hebdomadaire des prix comme un simple indicateur, s’écartant souvent d’un prix inférieur issu du marché vers un prix légal plus élevé, en coordination avec le cycle administratif de leur réglementation, indique le rapport. Cela a probablement contribué à des marges des détaillants parmi les plus élevées au pays.»

Le NPD a dit qu’il utiliserait des indicateurs différents de ceux du rapport de la Commission de l’énergie.