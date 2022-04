Les partis d’opposition en Ontario réclament le maintien du port du masque

TORONTO — Les deux principaux partis d’opposition en Ontario demandent au gouvernement de rétablir ou de maintenir plusieurs mesures sanitaires, comme le port du masque obligatoire, afin d’atténuer la sixième vague de COVID-19.

Les hospitalisations liées à la COVID-19 ont augmenté de 40 % depuis une semaine en Ontario et la surveillance des eaux usées suggère que l’activité du coronavirus est plus élevée qu’elle ne l’était au pic de la cinquième vague en janvier.

Le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard sont les deux seules provinces à maintenir l’obligation du port du masque dans les endroits publics, au moins jusqu’à la fin d’avril.

La cheffe néo-démocrate, Andrea Horwath, demande au gouvernement de Doug Ford de rétablir le port du masque obligatoire dans les lieux publics — ou alors d’expliquer aux citoyens pourquoi il ne veut pas le faire.

Mme Horwath estime également que le port du masque devrait être obligatoire dans les écoles, et que cette mesure ne devrait pas être levée le 27 avril, comme prévu, dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les transports en commun.

Le chef libéral, Steven Del Duca, a soutenu que mettre fin au port du masque obligatoire dans ces lieux le 27 avril constitue une «énorme erreur». Il croit aussi que le masque devrait à nouveau être obligatoire dans les environnements intérieurs essentiels comme les écoles, les pharmacies et les épiceries.

Mme Horwath et M. Del Duca exhortent également le gouvernement Ford à élargir considérablement l’accès aux tests PCR, afin que les Ontariens sachent avec certitude s’ils sont malades ou contagieux.

Pendant ce temps, les Ontariens âgés de 60 ans et plus pouvaient commencer jeudi à prendre rendez-vous pour leur quatrième dose d’un vaccin contre la COVID-19. Au Québec, cette quatrième dose sera offerte aux sexagénaires à compter de lundi.

En Ontario, les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les membres allochtones de leur ménage âgés de 18 ans et plus, peuvent également commencer à s’inscrire pour la quatrième dose, qui est offerte à un intervalle recommandé de cinq mois après la première dose de rappel.

Les Ontariens peuvent prendre rendez-vous via le portail provincial de vaccination, les bureaux de santé publique dotés de systèmes de réservation distincts, les cliniques de vaccination administrées par des Autochtones et certaines pharmacies participantes.

Les quatrièmes doses sont déjà offertes en Ontario aux résidents des maisons de retraite et des foyers de soins de longue durée, ainsi qu’aux personnes immunosupprimées.