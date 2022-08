Les opérations de BRP sont suspendues plus de deux jours après une cyberattaque

VALCOURT, Qc — Le travail dans les usines du fabricant de véhicules récréatifs BRP reste au point mort à la suite d’une cyberattaque signalée lundi, affirme l’entreprise.

Les opérations n’avaient pas repris plus de 48 heures après avoir été interrompues par mesure de précaution, a dit la porte-parole, Biliana Necheva, dans un courriel.

L’entreprise québécoise, qui fabrique des motoneiges, des motomarines et des véhicules tout-terrain, a annoncé lundi avant-midi être la cible «d’activités informatiques malveillantes» et a pris «des mesures immédiates pour contenir la situation».

BRP, qui a mis à contribution ses employés en technologie de l’information, a dit avoir embauché des experts en cybersécurité pour l’aider à sécuriser ses systèmes et soutenir une enquête interne.

La société a déclaré que la suspension de ses opérations pourrait retarder certaines transactions avec des clients et des fournisseurs.

L’attaque s’ajoute aux vents de face qui soufflent sur l’entreprise. Au premier trimestre, ses ventes ont souffert des problèmes de la chaîne d’approvisionnement tandis qu’on s’attend à plus de contraintes dans l’approvisionnement des composantes pour le reste de l’année.

BRP emploie près de 20 000 travailleurs, principalement dans des sites de fabrication et de distribution au Mexique, au Canada, en Autriche, aux États-Unis, en Finlande et en Australie. Ses produits sont vendus dans plus de 120 pays.

