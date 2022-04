Les jurés visionnent des images de l’attaque au sabre dans le Vieux-Québec

QUÉBEC — L’accusé des meurtres commis lors de l’attaque au sabre le soir d’Halloween 2020 aurait été incapable d’obtenir de l’aide psychiatrique immédiate six ans avant les événements lorsqu’il avait fait part de ses idées troublantes et délirantes, a-t-on entendu mardi au tribunal.

Carl Girouard, 26 ans, est accusé de deux chefs de meurtre au premier degré pour la mort de Suzanne Clermont, 61 ans, et de François Duchesne, 56 ans, survenues le soir du 31 octobre 2020. Il est également accusé de cinq chefs de tentative de meurtre pour avoir frappé d’autres victimes avec son sabre.

Mardi, le travailleur social Charles-André Bourdua a affirmé devant le jury qu’il avait rencontré Girouard en neuf occasions entre décembre 2014 et septembre 2015. Il a raconté que le prévenu lui avait été référé par un psychologue dans un centre de formation pour adultes qui avait relevé des idées suicidaires et homicidaires dans les écrits de Girouard vers la fin de l’année 2014.

M. Bourdua a mentionné que l’accusé lui avait fait part de son désir de tuer des gens au hasard à l’aide d’un sabre. Lors de l’une de leurs rencontres, en mars 2015 à la résidence de Carl Girouard, le témoin a dit avoir remarqué la présence d’un sabre. L’accusé lui aurait alors assuré qu’il ne s’agissait pas de l’arme qu’il avait l’intention d’utiliser pour commettre des meurtres.

Toujours selon le témoignage de M. Bourdua, Carl Girouard lui aurait décrit sa vision d’un monde idéal, c’est-à-dire un monde dans lequel il y aurait moins de gens, moins de pollution, moins d’armes à feu et plus de paix et d’amour. L’accusé aurait soutenu que «la souffrance est temporaire, mais l’honneur est pour toujours».

D’après le travailleur social, l’accusé lui semblait poli et coopératif, mais il nourrissait des idées fixes et des obsessions.

M. Bourdua a dit au tribunal qu’il avait continué de suivre M. Girouard au-delà des trois mois habituels afin de s’assurer qu’il soit vu par un psychiatre.

L’avocat de la défense, Me Pierre Gagnon, a demandé au témoin pourquoi l’accusé n’avait toujours pas vu de médecin en septembre 2015. Ce à quoi il a répondu qu’il y avait des délais institutionnels et que plus d’informations étaient nécessaires sur l’individu avant de déterminer si un psychiatre pouvait le prendre en charge. Il a ajouté que, selon lui, toutes les étapes nécessaires avaient été franchies dans le dossier.

Des images troublantes

Plus tard mardi, les jurés ont pu visionner des images de caméras de surveillance montrant les étapes du carnage d’octobre 2020.

Le policier Vincent Giguère a expliqué au jury avoir identifié le suspect grâce à un lecteur de plaques d’immatriculation installé dans un feu de circulation. Il a précisé avoir visionné de nombreuses heures de bandes vidéo pour refaire le parcours emprunté par Carl Girouard.

Le jury a pu voir des images où le prévenu se déplace à pied dans le Vieux-Québec, vêtu de noir et transportant un sabre. Certaines images ont fait l’objet d’un interdit de publication.

D’après la thèse de la Couronne, Carl Girouard aurait pris la route avec son véhicule à partir de chez lui, en transportant un sabre japonais appelé «katana» avec une lame de 76,9 centimètres. Il portait des pantalons de jogging noirs, des bottes de cuir noires, un kimono et un masque noir. À son arrivée à Québec, il aurait tourné en rond dans les environs avant de finalement stationner son véhicule devant le Château Frontenac.

Girouard a reconnu avoir attaqué ces gens avec son sabre le soir du 31 octobre 2020, mais le juge a indiqué au jury que la défense allait plaider la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au moment des événements.