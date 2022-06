Les jurés au procès Hoggard toujours dans l’impasse au 4e jour de délibérations

TORONTO — Les jurés au procès pour agression sexuelle du musicien canadien Jacob Hoggard se demandent s’ils sont dans une impasse après avoir déclaré au tribunal qu’ils ne s’entendaient pas sur certains chefs d’accusation.

Les jurés ont demandé plus d’aide au tribunal vendredi alors que les délibérations se poursuivaient pour une quatrième journée.

Le jury a initialement indiqué qu’il était dans l’impasse jeudi matin et a été renvoyé pour délibérer à nouveau, puis est revenu un peu plus d’un jour plus tard en disant qu’il ne pouvait toujours pas s’entendre sur certains des chefs d’accusation.

La juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Gillian Roberts, leur a dit de réfléchir à la question de savoir si d’autres instructions ou un examen des preuves seraient utiles ou s’ils sont dans une «véritable impasse».

«Aucun autre jury ne sera jamais mieux placé que vous pour trancher cette affaire, a déclaré la juge. Nous savons que vous avez travaillé très fort […] nous pensons que vous êtes fatigués et que vous en avez assez. Mais s’il vous plaît, ne vous sentez pas obligés d’en finir avec cela d’ici vendredi – il n’y a pas de date limite.»

Plus tôt, la Couronne et la défense avaient pressé la juge à demander aux jurés de délibérer plus longtemps. Bien que le jury ait travaillé avec diligence, il n’a pas passé autant d’heures à délibérer, ont-ils fait valoir. Les délibérations ont commencé mardi après-midi et se sont poursuivies jusqu’à environ 21h ce soir-là, mais n’ont pas dépassé l’heure du dîner depuis lors.

L’avocate de la défense, Megan Savard, a également soutenu que l’attention du public sur l’affaire rendrait très difficile la sélection d’un autre jury si l’annulation du procès était déclarée pour certains chefs d’accusation.

Le jury devant décider du sort du chanteur de Hedley a demandé jeudi soir comment il pouvait utiliser les preuves d’un appel téléphonique entre Hoggard et la deuxième plaignante qui a été enregistré à l’insu de cette dernière quelques jours après l’incident présumé.

La juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Gillian Roberts, avait déjà déclaré que l’appel pourrait être utilisé pour évaluer le comportement et l’état d’esprit de la plaignante.

Vendredi, les jurés ont demandé des éclaircissements sur la définition légale de «l’état d’esprit» et sur la manière de l’appliquer dans l’évaluation de l’appel.

La juge Roberts leur a dit que l’état d’esprit est défini comme «les croyances, les perceptions, les émotions ou l’intention».

Les jurés pouvaient, mais n’y étaient pas obligés, déduire de l’appel que la deuxième plaignante était bouleversée, leur a dit la juge. S’ils le font, ils devraient alors se demander pourquoi elle était bouleversée, a-t-elle expliqué.

La Couronne allègue que la plaignante était bouleversée parce qu’elle avait été agressée sexuellement, tandis que la défense soutient que c’est parce qu’elle avait été humiliée, a déclaré la juge Roberts.

«Si vous tirez la conclusion qu’elle est bouleversée parce qu’elle a été agressée sexuellement, vous pouvez alors considérer son état bouleversé comme un élément de preuve circonstancielle tendant à étayer sa crédibilité d’avoir été agressée sexuellement», a déclaré le juge. La preuve circonstancielle ne prend de sens qu’à la lumière de la totalité de la preuve, a-t-elle ajouté.

Hoggard, 37 ans, a plaidé non coupable à deux chefs d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et un de contacts sexuels, une accusation qui fait référence à des attouchements sexuels sur une personne de moins de 16 ans.

La Couronne allègue que Hoggard a violé à plusieurs reprises une fan adolescente et une jeune femme d’Ottawa lors d’incidents distincts à l’automne 2016. Elle allègue en outre qu’il a fait des attouchements à l’adolescente après un spectacle de Hedley en avril 2016, alors qu’elle avait 15 ans.

La défense soutient que les attouchements n’ont pas eu lieu et que les deux rencontres sexuelles étaient consensuelles. Les avocats de la défense soutiennent que les plaignantes ont inventé des allégations de viol pour dissimuler leur embarras d’avoir été rejetées par Hoggard.

Jeudi, le jury a déclaré au tribunal qu’il ne pouvait pas parvenir à un accord unanime sur «certains» chefs d’accusation, mais la juge lui a demandé de poursuivre ses délibérations. Les jurés ont ensuite posé des questions et examiné le témoignage d’un témoin.