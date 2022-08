Les hospitalisations en lien avec la COVID-19 continuent de baisser au Québec

MONTRÉAL — La situation semble continuer de s’améliorer dans les hôpitaux du Québec en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. Pour une deuxième journée de suite, les données sur les hospitalisations ont reculé dans la province.

D’après les chiffres dévoilés vendredi par le ministère de la Santé, on recense une baisse de 56 patients hospitalisés atteints de la COVID-19. Au total, ce sont 2000 personnes qui occupent des lits d’hôpitaux et qui sont porteuses du virus du SRAS-CoV-2. Parmi eux, 678 patients sont entrés dans le système précisément à cause du virus.

Parmi les cas sévères, on retrouve 57 patients traités aux soins intensifs qui sont atteints de la COVID-19, soit deux de plus que la veille. Trente d’entre eux sont traités précisément pour cette maladie.

Sur une note plus sombre, Québec déplore 18 nouveaux décès signalés au cours de la dernière journée, ce qui porte le bilan funeste à 16 116 morts depuis le début de la pandémie.

Dans le système de santé, on dénombre encore 4 334 travailleurs absents pour des raisons liées à la COVID-19. Il peut s’agir de retraits préventifs, d’isolement ou de période d’attente de résultats.

Du côté de la campagne de vaccination, 10 563 doses de plus ont été administrées.