Les experts ne s’inquiètent pas de la présence, minime, du BA.2.20 en Ontario

TORONTO — Un millier de cas confirmés d’une nouvelle sous-lignée du variant Omicron ont été signalés jusqu’ici en Ontario, mais les experts affirment qu’il ne faut pas trop s’en inquiéter.

Dans une mise à jour récente, la Santé publique en Ontario indique que la sous-lignée BA.2.20 représente une forme évoluée du sous-variant BA.2 d’Omicron, la souche qui s’est principalement développée dans cette province.

La Santé publique note que le premier cas de BA.2.20 a été signalé dans un échantillon daté du 14 février et qu’il y a eu depuis 996 cas confirmés en Ontario. Mais au cours des quatre dernières semaines, le pourcentage d’infections au BA.2.20 est demeuré stable, à environ 5,5 %.

Le docteur Zain Chagla, professeur agrégé de maladies infectieuses à l’Université McMaster de Hamilton, soutient qu’il n’y a «pas lieu de paniquer» puisque la proportion de cas de BA.2.20 n’a pas bondi du jour au lendemain en Ontario.

Le docteur Gerald Evans, professeur de maladies infectieuses à l’Université Queen’s et directeur médical de la prévention et du contrôle des infections au Centre hospitalier de Kingston, rappelle que le BA.2.20 existe depuis environ trois mois maintenant et qu’il «ne progresse vraiment pas».

La docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a indiqué de son côté que les autorités suivaient diverses sous-lignées du SRAS-CoV-2, mais surveillaient surtout de près un tout nouveau variant préoccupant, qui pourrait entraîner une augmentation substantielle de la transmission.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.