Les élections générales provinciales ont lieu ce jeudi en Ontario

TORONTO — C’est jour d’élection provinciales en Ontario, jeudi.

Les sondages suggèrent que les progressistes-conservateurs dirigés par le premier ministre sortant Doug Ford sont sur le point de former un deuxième gouvernement majoritaire.

M. Ford a fait campagne en grande partie sur les promesses de son parti de construire des autoroutes et des hôpitaux en Ontario, et sur d’autres mesures qu’il a présentées comme créatrices d’emplois. Ces derniers jours, il a limité la disponibilité des médias.

Les chefs du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti libéral se présentent tous les deux comme la seule alternative aux progressistes-conservateurs et ne se sont pas engagés à travailler ensemble dans l’éventualité d’une minorité progressiste-conservatrice.

Il pourrait s’agir de la dernière élection en tant que chef du NPD pour Andrea Horwath, qui se présente pour la quatrième fois pour diriger le gouvernement après que son parti ait fait des gains en 2018 pour former l’opposition officielle au parlement. Son parti a notamment proposé d’accélérer les régimes d’assurance-médicaments et de soins dentaires pour les Ontariens, d’embaucher plus d’infirmières et d’enseignants et de faire passer le salaire minimum à 20 $ l’heure en 2026.

Les libéraux, quant à eux, espèrent reconstruire leur parti après une défaite dévastatrice il y a quatre ans qui a vu leur caucus réduit à seulement sept sièges après avoir passé plus d’une décennie à la tête du gouvernement.

Le chef libéral, Steven Del Duca, qui a perdu son siège en 2018, fait également face à une course apparemment serrée dans sa propre circonscription de Vaughan-Woodbridge, bien qu’il affirme avoir l’intention de rester à la tête du parti, quel que soit le résultat électoral.

La plate-forme libérale comprend des plans pour rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour pouvoir fréquenter l’école, l’abolition de la taxe de vente harmonisée (TVH) provinciale sur les aliments préparés de moins de 20 $ et une hausse du salaire minimum horaire à 16 $ d’ici l’année prochaine.

Le Parti vert de l’Ontario propose une couverture gratuite des soins de santé mentale, un plan ambitieux de réduction d’ici 2045 des émissions polluantes et une protection de 30 % des terres et des eaux de l’Ontario d’ici 2030. Le parti dirigé par Mike Schreiner espère élargir son caucus d’un siège _ remporté par M. Schreiner à Guelph il y a quatre ans _ et envisage une ouverture potentielle à Parry Sound-Muskoka.

Doug Ford devrait voter jeudi dans sa circonscription située à Toronto, tandis que Mme Horwath votera à Hamilton.

Les dirigeants devraient organiser des événements dans la soirée après l’annonce des résultats.

Élections Ontario a déclaré que plus d’un million de personnes avaient voté par anticipation le mois dernier et a également noté une forte augmentation des bulletins de vote par correspondance demandés par rapport à l’élection de 2018.

Des trousses de votation ont été envoyées par la poste à 126 135 électeurs éligibles cette fois-ci, contre 15 202 bulletins de vote lors de la dernière élection.