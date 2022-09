Les décès lors d’un incendie à Brossard sont traités comme un triple homicide

BROSSARD, Qc — Les décès d’une femme et deux enfants lors d’un incendie survenu dimanche dans une tour d’habitation de Brossard, en Montérégie, sont désormais traités comme un triple homicide.

La femme de 38 ans et ses deux enfants, respectivement âgés de 5 et de 2 ans, sont morts après avoir été retrouvés inconscients et transportés à l’hôpital.

Les noms ne sont pas divulgués par respect pour les proches, a fait savoir le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Le déclenchement d’une alarme pour un incendie avait mené les services d’urgence vers 1h sur les lieux du logement en question, situé sur le boulevard du Saint-Laurent, près de la rue Saint-Charles, en bordure du fleuve.

C’est le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) qui a fait appel aux policiers.

Un homme a été interpellé sur les lieux. Il est considéré comme un témoin important et est rencontré par les policiers.

«L’évolution de l’enquête déterminera la suite des procédures à l’égard de l’homme qui se trouvait sur les lieux», a expliqué l’agent François Boucher, porte-parole du SPAL, dimanche midi.

Il était impossible de savoir dimanche matin si des traces de violence ont été constatées sur les corps des victimes, afin de ne pas nuire à l’enquête policière en cours.

Quant à l’incendie, celui-ci n’a pas nécessité l’évacuation complète de la tour d’habitation, les dommages ayant été limités à l’appartement en question.

L’enquête du SPAL se poursuit afin d’éclaircir les circonstances entourant cet évènement.

«Toute personne qui aurait de l’information à nous transmettre, il est possible de le faire en tout temps à la ligne Info-Azimut au 450 646-8500. Ça peut être fait de façon anonyme», a souligné l’agent Boucher.

Le poste de commandement mobile du SPAL était sur place dimanche matin.