Les célébrations de la fête du Canada seront au parc des Plaines-LeBreton à Ottawa

OTTAWA — Les célébrations à grande échelle de la fête du Canada reviendront dans la capitale nationale le 1er juillet, la plupart de l’action se déroulant dans un parc juste à l’ouest de la colline du Parlement.

Des spectacles en journée et en soirée sont prévus au parc des Plaines-LeBreton. Le tout sera couronné par un feu d’artifice.

Selon Patrimoine canadien, les importants travaux de rénovation de l’édifice du Centre de la colline du Parlement causent le déplacement du site habituel des célébrations de la fête du Canada.

Les célébrations mettront en vedette plusieurs artistes, dont les gagnants des prix Juno Charlotte Cardin, Chantal Kreviazuk, DJ Shub et Walk Off the Earth.

Shub, un DJ mohawk et producteur de musique, est l’un des nombreux artistes autochtones qui se produiront lors des festivités.

Diverses activités sont également prévues à la Place des festivals Zibi, juste de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Gatineau.