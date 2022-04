Les accidents de véhicules tout-terrain sont en hausse chez les enfants

HALIFAX — Un nombre croissant d’enfants des Maritimes ont été grièvement blessés dans des accidents de véhicules tout-terrain (VTT) l’an dernier. Alors que des hôpitaux ailleurs au Canada signalent une vague similaire, plusieurs disent qu’il est temps d’adopter des règles plus strictes pour ces véhicules.

Des médecins rapportent que les enfants blessés dans des VTT sont souvent gravement blessés. Vingt pour cent des cas qu’ils voient impliquent des blessures à la tête, qui peuvent entraîner des complications à vie ou même la mort.

Bien que les blessures en VTT puissent survenir à tout âge, les données montrent que les enfants sont surreprésentés. Les jeunes de moins de 16 ans représentent près du quart des décès liés aux VTT au Canada, selon la Société canadienne de pédiatrie.

Les enfants blessés sont souvent traités aux urgences ou, lorsque leur état est plus grave, ils sont admis dans des unités de soins intensifs pédiatriques. Dans certains cas, les enfants ne se rendent même pas à l’hôpital et meurent des suites de leurs blessures.

L’année dernière, le IWK Health d’Halifax, le principal centre de traumatologie pédiatrique des Maritimes, a enregistré une augmentation des admissions en soins intensifs liés aux VTT, atteignant le niveau le plus élevé depuis qu’il a commencé à suivre ces admissions, il y a 31 ans.

«Cette augmentation n’est que la pointe de l’iceberg», a déclaré le Dr Chris Soder, pédiatre aux soins intensifs de IWK Health, qui ne voit généralement qu’un seul cas lié aux VTT par an. En 2021, il en a vu quatre.

À Montréal, il y a plus de cas, les blessures sont plus graves et elles concernent des enfants plus jeunes, a affirmé dans un courriel Debbie Friedman, directrice de la traumatologie à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Le nombre de patients blessés par un VTT dans son hôpital a presque doublé, passant de 16 en 2020 à 31 en 2021, selon les données du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes. Les chiffres de l’année dernière étaient bien supérieurs à la moyenne de l’hôpital depuis 2000, soit 23 blessures par an.

Wayne Daub, du Canadian Quad Council, a dit qu’il n’était pas au fait des études sur la sécurité relative des VTT pour jeunes, mais il a déclaré que pour les 12 ans et plus, ils sont plus sûrs que les appareils de taille adulte, qui sont plus difficiles à manœuvrer.

Mais les VTT sont intrinsèquement moins stables que les automobiles. Selon un rapport sur les décès du bureau du coroner en chef de l’Alberta, entre 2009 et 2019, les renversements représentaient la moitié des décès dus à des incidents de VTT. Les véhicules ne sont pas soumis aux mêmes règles concernant les ceintures de sécurité, sans parler des sièges pour enfants.

Les provinces de l’Atlantique ont toutes une certaine forme de législation sur la sécurité des VTT. En Nouvelle-Écosse, par exemple, les enfants âgés de 6 à 13 ans ne peuvent les utiliser que sur des parcours fermés conçus pour offrir un environnement sûr et contrôlé. Cependant, aucun terrain de ce genre n’est enregistré dans la province, et les véhicules sont souvent utilisés dans des régions rurales où le contrôle de l’application de la loi est plus difficile.