L’enquête publique concernant la tuerie en Nouvelle-Écosse se penche sur la voiture

HALIFAX — L’enquête publique entourant la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse doit reprendre lundi, alors que sera analysée la réplique d’une voiture de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) que le tueur a utilisée.

L’auteur des attaques meurtrières a recréé minutieusement une Ford Taurus aux couleurs de la GRC — incluant les gyrophares et les sirènes — et s’en est servie lors de son carnage qui a fait 22 morts en 13 heures les 18 et 19 avril 2020.

Les enquêteurs de la commission d’enquête devraient présenter les efforts déployés par la police pour déterminer le type de voiture que conduisait le tueur et l’attirail qu’il s’est procuré.

Un témoin qui a vu comment le tueur a obtenu les décalques de la GRC et d’autres équipements policiers avant de commettre ses meurtres doit aussi s’adresser aux commissaires.

Jusqu’à présent, un résumé des actes posés par le tueur et la réponse des policiers de la GRC ont été présentés dans le cadre de l’enquête, allant du premier appel au 911, à Portapique, jusqu’aux deux policiers qui ont abattu le tueur à une station d’essence d’Enfield.

Les audiences se déplaçaient vers l’hôtel Prince George, à Halifax, lundi.