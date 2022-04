L’élastique est étiré au maximum et les militaires sont épuisés, dit Wayne Eyre

OTTAWA — Le plus haut commandant militaire du Canada dit que l’élastique est étiré au maximum tandis que les demandes d’aide continuent de croître au pays et à l’étranger.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, affirme que de nombreux membres des Forces armées canadiennes sont épuisés par le rythme incessant des deux dernières années.

Cela comprend le soutien aux Canadiens tout au long de la pandémie de COVID-19 ainsi que lors de différentes catastrophes naturelles et de nombreux déploiements à l’étranger.

M. Eyre souligne que la fréquence et l’intensité des missions ont augmenté de façon exponentielle à mesure que le nombre de Canadiens en uniforme a diminué.

Le chef de la défense affirme que la pandémie a nui au recrutement et à la formation, tandis que les récriminations les plus fréquentes qu’il reçoit des troupes concernent le coût de la vie et la recherche de logements abordables.

M. Eyre s’exprimait lors d’un événement organisé par le maire d’Ottawa, Jim Watson, peu de temps avant que la ministre de la Défense, Anita Anand, annonce le déploiement de jusqu’à 150 membres des Forces armées pour aider les réfugiés ukrainiens en Pologne.