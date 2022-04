Légère hausse prévue des nouveaux cas en Ontario après le long congé de Pâques

TORONTO — Le directeur scientifique du comité d’experts qui conseillent le gouvernement ontarien sur la COVID-19 estime que les cas pourraient augmenter un peu après le long congé de Pâques, mais cela ne changera pas fondamentalement la trajectoire de la sixième vague.

Le docteur Peter Juni a déclaré mercredi que l’analyse des eaux usées montre une pointe possible, mais que le nombre de travailleurs de la santé déclarés positifs a plafonné, tout comme le taux de positivité des tests.

Il y a souvent une augmentation des cas après des fêtes comme la Pâque chrétienne et la Pâque juive, ou pendant le Ramadan, qui se poursuit jusqu’à la fin d’avril, mais ce sera probablement faible et ne devrait pas modifier la trajectoire de la sixième vague, a-t-il déclaré.

La sixième vague restera probablement sur son plateau actuel ou commencera à diminuer, en raison d’un niveau élevé d’immunité grâce aux vaccins et aux infections récentes, ainsi que d’un temps plus chaud, qui permet davantage d’activités à l’extérieur, a déclaré le docteur Juni.

Les données de la semaine prochaine refléteront les impacts des rassemblements au cours du long week-end de Pâques, a-t-il rappelé.

Le système de gestion des cas et des contacts de l’Ontario connaît des problèmes, mais on recensait 1073 nouveaux cas de COVID-19 mercredi. L’admissibilité aux tests PCR étant restreinte, le docteur Juni estime que multiplier le nombre de cas quotidiens par 20 donnerait une image plus précise de la situation.

Il avait précédemment suggéré un multiplicateur de 10, mais il estime maintenant que même si une vague est à un sommet possible, un multiplicateur de 20 serait plus précis.

L’Ontario comptait mercredi 1662 personnes hospitalisées avec la COVID-19, en hausse de près de 12 % par rapport à la veille. Il y avait 203 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, une légère baisse par rapport à 206 mardi. La province a enregistré 28 nouveaux décès dus au virus. Le taux de positivité des tests était de 16,8 % mercredi.

Près de 23 % des foyers de soins de longue durée de l’Ontario signalent actuellement une éclosion active de COVID-19.