Legault assure qu’il ne «lâchera pas» les gens qui en arrachent financièrement

MONTRÉAL — Le premier ministre François Legault a profité de son traditionnel message de Noël pour assurer que son gouvernement ne laissera pas tomber les gens qui vivent des difficultés financières, surtout en cette période des Fêtes.

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux à la veille de Noël, samedi soir, M. Legault a mentionné que Québec ne lâchera pas les personnes pour qui cette période des Fêtes est plus difficile sur le portefeuille en raison du coût de la vie plus élevé.

«Je pense aussi à ceux qui ont des problèmes à cause de l’argent. Je sais que c’est pas facile pour certains. On vous lâchera pas, on va être là pour vous aider», a-t-il soutenu.

La lutte contre l’inflation est un sujet qui est au cœur des priorités de M. Legault depuis sa réélection, en octobre dernier. Il avait d’ailleurs fait de son «bouclier anti-inflation» une mesure phare de la campagne électorale de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Juste avant les Fêtes, des millions de Québécois ont reçu un montant allant de 400 $ à 600 $, en fonction de leur revenu. L’envoi de ces sommes uniques était justement l’un des volets de ce «bouclier anti-inflation».

Sur les réseaux sociaux, M. Legault a aussi reconnu que ce n’est pas le Noël que plusieurs espéraient, avec les nombreuses pannes de courant et les conditions météorologiques difficiles partout au Québec.

«S’il vous plaît, prenez des nouvelles de vos proches s’ils vivent seuls. Prudence sur les routes aussi, les conditions ne sont pas idéales. Pour ceux qui souhaitent se réchauffer, des lieux sont prêts à vous recevoir dans plusieurs villes et municipalités», a écrit le premier ministre sur sa page Facebook.

Dimanche matin, la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a mentionné qu’elle espérait que toutes les personnes qui sont sans électricité depuis vendredi, en raison de la tempête hivernale qui a balayé la province, pourraient être rebranchées d’ici dimanche soir.

Or, elle a reconnu que malgré toute la bonne volonté du monde, certains Québécois devront passer Noël dans le noir.

Malgré tout, M. Legault espère que tout le monde pourra prendre du bon temps.

«Passez du temps en famille, c’est ça qui compte. J’ai aussi une petite pensée pour ceux qui sont seuls. Hésitez pas à appeler un ami, une connaissance; ça peut faire toute la différence.»