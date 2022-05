Le tueur Carl Girouard est tombé entre deux chaises, dit le psychiatre de la défense

QUÉBEC — Le tueur au sabre Carl Girouard n’était pas assez dangereux pour se faire imposer un traitement de force, alors qu’il parlait pourtant ouvertement à des professionnels de son idée de tuer des gens avec un sabre.

Là est en quelque sorte le «problème», soutient le Dr Gilles Chamberland, un psychiatre qui a évalué Girouard après les attaques du Vieux-Québec et qui témoignait lundi à son procès au nom de la défense.

«Les lois sont assez rigides. Pour qu’un agent de la paix vienne le chercher, il faut qu’il y ait un danger grave et immédiat. On n’a pas ça. (…) Le danger est flou.

«Ils lui ont dit: « Tu as ton rendez-vous », et lui n’a jamais donné suite, donc il est tombé entre deux chaises et là, la maladie a continué à progresser», a déclaré le Dr Chamberland.

Le psychiatre — qui est d’avis que Carl Girouard souffrait entre autres de schizophrénie — a ajouté que selon lui, rien d’autre que la maladie mentale ne pouvait expliquer les meurtres du Vieux-Québec à l’Halloween 2020.

La preuve que l’accusé était malade, c’est qu’il a bien répondu à la médication une fois emprisonné. «Quand on répond à la médication, il y a des chances que ce soit médical», a lancé le Dr Chamberland.

Carl Girouard a admis avoir tué deux personnes, ainsi que d’en avoir blessé cinq autres, mais il soutient qu’il n’était pas criminellement responsable parce qu’il souffrait d’un trouble mental.

La Couronne plaide de son côté que Girouard était capable de distinguer le bien du mal. Le procureur François Godin vient d’ailleurs d’amorcer le contre-interrogatoire du Dr Chamberland.