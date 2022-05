Le syndicat Unifor conclut une entente de principe avec Produits forestiers Résolu

Le syndicat Unifor a annoncé dimanche avoir conclu une entente de principe avec Produits forestiers Résolu pour la nouvelle convention collective modèle de l’industrie forestière.

Les modalités de l’entente n’ont pas été dévoilées. La proposition sera soumise à l’approbation des travailleurs de Résolu au cours de la prochaine semaine. Le résultat sera connu le 20 mai.

«Dans le contexte actuel avec la pénurie de main-d’œuvre et une inflation galopante, il fallait assurer des conditions de travail compétitives et attrayantes, c’était notre principal défi, a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d’Unifor, par voie de communiqué. Nous sommes convaincus d’avoir conclu la meilleure entente possible dans les circonstances.»

La nouvelle a été confirmée par l’entremise. Celle-ci a précisé que la convention-cadre touchait sept des usines de pâte et papier de Résolu au Canada, dont les installations de Dolbeau, Kénogami, Saint-Félicien, Gatineau, Amos et Baie-Comeau.

«Nous sommes satisfaits d’en être arrivés à une entente de principe avec les dirigeants locaux et nationaux d’Unifor représentant nos employés, a déclaré Rémi G. Lalonde, le président et chef de la direction de Résolu. Nous croyons que cette entente reflète bien toute la valeur que Résolu accorde à la contribution de ces derniers au succès de la Société, ainsi que l’esprit de collaboration qui caractérise la relation entre les deux parties.»

Contrat modèle

Unifor mentionne que le contrat modèle de l’industrie papetière consiste à négocier à une table commune les éléments monétaires comme les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite. Une fois le modèle négocié, il sert de base de négociation avec tous les autres employeurs de l’industrie forestière.

En mars, Unifor a désigné Produits forestiers Résolu pour négocier le contrat de travail modèle qui servira aux pourparlers dans l’industrie papetière de l’Est du Canada et qui concerne quelque 15 000 membres.

Résolu avait été choisie parce que l’entreprise compte plusieurs secteurs d’activité, comme la pâte, le papier journal, le papier super calandré, avait alors expliqué M. Gagné. Aussi, la règle veut que l’entreprise désignée doive être présente dans au moins deux provinces.

Traditionnellement, le contrat qui est négocié avec l’entreprise cible sert ensuite de modèle pour négocier dans les autres industries de ce secteur au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique.