Le Sommet national sur la culture adopte le thème de la relance du secteur des arts

OTTAWA — Le Sommet national sur la culture a lancé sa première soirée d’activités lundi soir au Centre national des Arts, à Ottawa. Pour l’occasion, des dirigeants du secteur de la culture de partout au pays étaient présents. Le premier ministre Justin Trudeau était aussi sur place, où il a prononcé une allocution.

M. Trudeau a confirmé que le Fonds canadien pour la résilience des travailleurs des arts de la scène, lancé en février, remettra 50 millions $ aux travailleurs indépendants du domaine des arts qui sont affectés par la pandémie.

M. Trudeau a aussi vanté la richesse du Canada par rapport à sa diversité dans le domaine culturel. Il a rappelé l’importance des arts dans l’économie, notamment les répercussions positives que cela a sur d’autres commerces, comme les restaurants, a-t-il souligné.

Le secteur culturel représente 726 600 travailleurs au Canada, dont 158 ​​100 artistes professionnels. Le produit intérieur brut (PIB) de la culture a enregistré sa cinquième augmentation consécutive au troisième trimestre de 2021; il se situe à 97 % du niveau d’avant la pandémie. Selon la même période, le PIB du spectacle vivant est toutefois à la traîne et s’élève à 53,4 % de ses niveaux prépandémique.

La présidente de l’Union des Artistes, Sophie Prégent, a mentionné que les artistes des arts de la scène sont ceux qui ont le plus souffert de la crise sanitaire. Elle a tenu à soulever des effets positifs de la pandémie sur le milieu culturel, dont la création d’outils «salutaires pour sauver les artistes» et un rapport «plus humain» avec les gouvernements.

Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a souligné que le budget du dernier mois a réservé 12 millions $ au Centre national des Arts pour soutenir les productions canadiennes commerciales et celles à but non lucratif.

Le Sommet national sur la culture a principalement pour but d’aider les secteurs des arts et de la culture à se remettre de la pandémie. C’est l’occasion pour les dirigeants du domaine des arts de discuter des moyens pour soutenir leur propre reprise.

L’événement aborde également le rôle des plateformes numériques dans les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine.

Le Sommet national de la culture se poursuit jusqu’au 4 mai au Centre national des Arts ainsi qu’en formule virtuelle.