Le prochain chef conservateur pourrait être élu par plus de 600 000 membres

OTTAWA — Le Parti conservateur du Canada affirme que plus de 600 000 électeurs pourraient être admissibles à choisir le prochain chef.

Ces chiffres préliminaires, provenant des instances du parti, représentent plus du double du nombre de membres qui étaient habilités à voter lors de la précédente course à la direction, en 2020. Le parti avait alors battu le record du plus grand nombre d’adhésions, avec 270 000 cartes de membres.

Il reste encore plusieurs étapes à franchir pour valider toutes ces demandes d’adhésion. Le président du Comité organisateur de l’élection du chef, Ian Brodie, affirme d’ailleurs que le nombre final d’électeurs admissibles est susceptible de changer.

Certaines équipes de candidats et des proches du parti ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la capacité des instances à traiter toutes ces demandes d’adhésion et à envoyer les bulletins de vote à temps pour assurer une course équitable.

Le parti affirme qu’il a été en mesure d’intensifier ses activités afin de gérer l’augmentation du nombre de membres et que les bulletins de vote devraient être envoyés à tous les électeurs admissibles à la fin de juillet et au début d’août.

Les bulletins de vote remplis doivent être reçus à Ottawa au plus tard le 6 septembre, pour l’élection à la chefferie prévue le 10.

Les instances du parti ne confirmeront pas le nombre de cartes de membres vendues par chacun des six candidats.