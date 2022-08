Le pape écarte une enquête visant le cardinal Ouellet pour agression sexuelle

Le pape François juge qu’il n’y a pas matière à ouvrir une enquête sur les allégations d’agression sexuelle visant le cardinal Marc Ouellet.

«Il n’y a aucun motif fondé pour ouvrir une enquête pour agression sexuelle de la personne F. de la part du cardinal M. Ouellet», peut-on lire dans une déclaration publiée par le Bureau de presse du Saint-Siège.

«Ni dans son rapport écrit et envoyé au Saint-Père ni dans le témoignage via Zoom que j’ai recueilli par la suite en présence d’un membre du Comité diocésain ad hoc, cette personne n’a porté une accusation qui fournirait matière à une telle enquête», ajoute-t-on.

Le nom du cardinal Ouellet apparaît dans une action collective pour agression sexuelle qui vise 88 prêtres du Diocèse de Québec. Selon le document, une jeune femme surnommée «F» avait «l’impression d’être pourchassée» par le cardinal qui l’aurait massée, embrassée avec familiarité et lui aurait touché les fesses.

Les faits reprochés seraient survenus entre 2008 et 2010. «F» allègue aussi avoir été agressée sexuellement par l’abbé Léopold Manirabarusha entre 2016 et 2018.

Le pape François aurait précédemment demandé d’enquêter sur les agissements du cardinal qui a été nommé préfet de la Congrégation des évêques à Rome en 2010, le premier Québécois à devenir préfet d’une congrégation romaine.

Il aurait nommé le père Jacques Servais pour enquêter sur Marc Ouellet.

La demande introductive d’instance en action collective souligne que «le père Jacques Servais semble avoir peu d’information et de formation sur les agressions sexuelles en plus d’être possiblement un collaborateur du cardinal Marc Ouellet» et qu’en date de l’été 2022, «aucune conclusion concernant les plaintes contre le cardinal Marc Ouellet n’a été transmise à F».