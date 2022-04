Le Nouveau-Brunswick surveille de près les fontes printanières

FREDERICTON — Les autorités au Nouveau-Brunswick conseillent aux résidants des zones inondables de rester alertes, car le niveau des eaux du fleuve Saint-Jean est actuellement à la hausse.

Les vannes de déversoir du barrage de Mactaquac, près de Fredericton, devront être ouvertes bientôt en raison de la crue des eaux, a déclaré lundi le porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

«Les turbines fonctionnent à plein régime, et c’est un assez bon signe de l’évolution de la situation, a déclaré Geoffrey Downey en entrevue. Dans les prévisions sur cinq jours, (le débit) passe d’un peu plus de 81 000 pieds cubes (d’eau) par seconde à 126 000.»

M. Downey ajoute toutefois que les estimations actuelles ne prévoient pas d’inondations.

Le fleuve Saint-Jean, qui traverse tout le Nouveau-Brunswick, prend sa source dans le nord du Maine et le sud du Québec, et se dirige vers le sud-est pour se jeter dans la baie de Fundy. Il est alimenté tout au long de son cours par un grand nombre d’autres rivières et ruisseaux. De nombreuses communautés et fermes sont situées le long de ce fleuve.

Alors que la majeure partie de la neige a disparu dans le sud de la province, il reste encore beaucoup de neige et de glace dans le nord, a souligné M. Downey. «Les gens ne doivent plus aller sur les glaces», a-t-il rappelé. «Les débits montrent que l’eau commence à se déplacer assez rapidement et c’est généralement un signe que la glace fond et se relâchera à un moment donné, dans un proche avenir.»

Une fois que la glace commence à bouger, cela crée un potentiel d’embâcles, a ajouté M. Downey.

Deux années relativement calmes

Il y a eu peu d’inondations dans la province depuis deux ans, après plusieurs années d’importantes crues, a rappelé M. Downey. Si la neige et la glace fondent lentement cette année, le Nouveau-Brunswick devrait connaître un autre bon printemps, dit-il. Mais une fonte rapide couplée à des précipitations importantes pourrait cependant provoquer des inondations.

«Il y a encore pas mal de neige dans le nord et il y a encore pas mal de teneur en eau dans cette neige. Nous sommes à 99,8 % de la normale pour la teneur en eau de la neige en haut du barrage de Mactaquac.»

Les résidents des zones sujettes aux inondations devraient vérifier leurs propriétés au cas où des objets devraient être déplacés de la cour ou du sous-sol, a suggéré M. Downey. Il est également temps pour les propriétaires de vérifier auprès de leur compagnie d’assurance s’ils ont une couverture contre les inondations, rappelle-t-il.