Le gouvernement Ford présentera sa vision lors du discours du Trône en Ontario

TORONTO — Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, présentera mardi la vision qu’il souhaite donner à son nouveau mandat, à l’occasion de la lecture du discours du Trône. Il présentera aussi son budget, qui n’avait pas été adopté avant le déclenchement de la campagne électorale.

Le budget qui sera déposé après la lecture du discours du Trône devrait être presque identique à celui qui avait été présenté le printemps dernier.

M. Ford devrait mettre l’accent sur plusieurs thèmes récurrents de la dernière campagne électorale, comme la construction de nouvelles infrastructures et d’autoroutes, ainsi que la relance de l’économie post-pandémique.

Il devra aussi expliquer comment il compte s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre qui touche particulièrement le réseau de la santé. Le manque d’infirmières dans la province a forcé certains hôpitaux à fermer temporairement leurs urgences au cours des derniers mois.

Les partis d’opposition et des groupes d’infirmières ont exhorté les progressistes-conservateurs à abroger les lois sur les restrictions salariales qui, selon eux, nuisent aux efforts visant à recruter et à retenir davantage d’infirmières. Celles-ci quittent massivement la profession après plus de deux ans de pandémie.

Seul nouvel élément au budget évoqué jusqu’ici par le premier ministre Ford: une augmentation de 5 % des prestations d’invalidité du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.