Le fondateur de BCE, Jean de Grandpré, est décédé à l’âge de 100 ans

MONTRÉAL — L’ancien chef de la direction de Bell Canada et fondateur de BCE, Jean de Grandpré, est décédé le week-end dernier à l’âge de 100 ans.

Diplômé en droit civil de l’Université McGill et après une carrière d’avocat, M. de Grandpré est entré chez Bell en 1966 à titre de chef du contentieux. Il a gravi les échelons pour devenir chef de la direction et président du conseil en 1976.

Il a alors joué un rôle important dans la création de BCE (Bell Canada Entreprises) en 1983. Il en est devenu président du conseil et chef de la direction.

M. de Granpré a également été chancelier de l’Université McGill de 1984 à 1991 ainsi qu’administrateur de plusieurs sociétés.

Son implication lui a valu d’être nommé Compagnon de l’Ordre du Canada ainsi que Commandeur de l’Ordre de Montréal.

«Je suis attristé par le décès de M. de Grandpré qui était un grand modèle et une source d’inspiration pour moi et pour beaucoup d’entre nous dans l’industrie des télécommunications, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell. Au nom de toute l’équipe de Bell, je présente nos plus sincères condoléances à la famille de M. de Grandpré, à ses amis et à tous ceux qui ont eu le grand privilège de le connaître.»

BCE a rappelé qu’il a dirigé Bell au cours d’une période marquée par les transformations comme le lancement des services de téléphonie mobile, les débuts technologiques de la fibre optique et l’essor de l’utilisation des ordinateurs personnels.

M. de Grandpré s’est également impliqué dans des œuvres caritatives, notamment auprès de la Fondation Papillon, qui vient en aide aux enfants handicapés.

La biographie de M. de Granpré, «L’héritage d’un géant» de Danielle Stanton et de Hervé Anctil, a été publiée en 2019.