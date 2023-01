Le fédéral doit appliquer des pénalités pour protéger les jeunes du vapotage

OTTAWA — Des deux côtés du débat sur le vapotage, les parties affirment que le gouvernement doit en faire davantage pour appliquer les sanctions sur la vente de produits de vapotages aux enfants après qu’un examen a conclu qu’aucune modification de la législation n’était justifiée.

La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est sur une frontière étroite entre offrir aux fumeurs une alternative plus sûre aux produits du tabac et protéger les jeunes et les personnes qui ne fument pas déjà contre le vapotage.

Santé Canada a décidé que des modifications à la loi n’étaient pas nécessaires après avoir examiné les commentaires des provinces et des territoires, des ONG, des membres de l’industrie du vapotage et du public.

L’examen a indiqué que le gouvernement peut utiliser des règlements pour adapter les règles de l’industrie. Les outils d’application contre les contrevenants peuvent néanmoins être limités au-delà de l’émission d’avertissements. Ottawa pourrait donc explorer d’autres options.

La directrice générale de Médecins pour un Canada sans fumée, Cynthia Callard, affirme que la loi prévoit déjà de lourdes amendes et pénalités pour les infractions, mais qu’elles n’ont pas été utilisées.

Maria Papaioannoy, porte-parole de Rights4Vapers, ajoute qu’il serait utile que Santé Canada se concentre sur l’application de la loi, en particulier lorsqu’il s’agit de vendre des produits de vapotage aux mineurs.