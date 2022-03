Le défilé de la Saint-Patrick revit au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL — Portant les vêtements verts traditionnels, de nombreux Montréalais ont bravé la pluie et la froide température pour profiter de leur premier défilé de la Saint-Patrick depuis 2019.

La levée des restrictions mises en place contre la COVID-19 a permis la présentation du 197e défilée.

La célébration annuelle de l’héritage irlandais de la métropole avait été l’un des premiers événements à être annulés au début de la pandémie en 2020. Une autre vague de COVID-19 avait aussi contraint les organisateurs à annuler le défilé de l’an dernier.

Les Sociétés irlandaises unies de Montréal, qui organisent l’événement depuis 1929, ont lancé les festivités vers 9h30.

Kevin Tracey, le porte-parole de l’organisme, dit qu’ils ont dû examiner divers scénarios au cours des trois derniers mois avant de recevoir l’aval des autorités municipales.

«Nous avons tout ce qu’on pouvait pour que notre plan soit accepté par les responsables de la santé publique. Nous avons choisi de commencer plus tôt le défilé avant d’attirer moins de spectateurs, d’avoir une approche plus familiale, ce genre de chose, a-t-il expliqué. Même si on nous avait dit qu’on pouvait placer 4000 participants, nous n’aurions pas eu le temps de l’organiser. Plusieurs viennent de l’extérieur de la ville, ce n’est pas quelque chose que l’on peut changer en une journée.»

Le défilé s’est déroulé à une échelle inférieure à ceux du passé. Les fanfares étaient de plus petites tailles, les danseurs étaient moins nombreux. On ne comptait que 500 participants au lieu des milliers d’avant la pandémie. Autre exception: il n’y avait pas de chars allégoriques.

«C’est comme un soulagement d’avoir pu organiser sans restriction un nouveau défilé, a reconnu M. Tracey. Nous avons déjà eu une plus grande foule que celle-ci, mais c’était quand même amusant. Je suis même surpris qu’on ait attiré autant de gens.»

Portant un manteau vert, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, était présente.

«On célèbre les communautés irlandaises montréalaises aujourd’hui avec le retour tant attendu du traditionnel défilé», avait-elle écrit sur Twitter.

Le retour du défilé de la Saint-Patrick a réjoui de nombreuses personnes.

«C’est important. C’est une tradition. Je ne veux pas que cela arrête, je veux que ça continue, a lancé une spectatrice heureuse, Chantal Shirley Arcand. Quand j’ai su qu’il y en avait une, j’étais très contente. Je me suis levée à 6h pour être sûre d’être à l’heure.»

Même l’ampleur réduite des festivités n’a pas refroidi l’enthousiasme de la foule.

«Même avec la pluie, c’était très bien, a souligné Dimitra Doanis. Les gens ont attendu pendant deux ans avant de sortir et de boire. Même si c’était court, c’était bien de voir tout le monde.»

Le Service de police de Montréal a indiqué que le défilé s’est déroulé paisiblement. Ses agents n’ont pas eu à intervenir.