Le début de la campagne électorale est imminent en Ontario après l’ajournement

La campagne électorale de l’Ontario a pratiquement commencé maintenant que le gouvernement progressiste-conservateur a ajourné la législature après le dépôt de son plus récent budget.

Les conservateurs ont présenté jeudi leur budget du printemps, qui leur servira de plateforme pour la campagne qui devrait débuter la semaine prochaine, maintenant que l’Assemblée législative est ajournée jusqu’en septembre.

Le cadre financier record de 198,6 milliards $ prévoit des milliards de dollars accordés pour des dépenses liées aux infrastructures, comme les autoroutes et les hôpitaux.

Les néo-démocrates ont également publié une plateforme axée sur le coût de la vie et le réseau de la santé. Ils proposent notamment un gel de l’impôt pour les personnes à faible ou moyen revenu, une couverture élargie des services de santé mentale et un accès plus rapide à l’assurance-médicaments.

Les libéraux de l’Ontario ont également fait une série de promesses portant sur l’augmentation du salaire minimum et l’élimination des soins de longue durée à but lucratif — similaires à celles des néo-démocrates.

Le jour du vote est prévu pour le 2 juin, mais il faudra attendre le déclenchement officiel de la campagne électorale pour confirmer la date exacte.