Le CN nomme Michel Letellier comme administrateur francophone au sein de son C.A.

MONTRÉAL — Le CN annonce avoir procédé à la nomination d’un nouvel administrateur francophone au sein de son conseil d’administration. Il s’agit de Michel Letellier.

Le transporteur ferroviaire a dévoilé la nouvelle par voie de communiqué, jeudi, précisant que M. Letellier allait entrer en poste le 1er octobre prochain.

Âgé de 58 ans, Michel Letellier est président et chef de la direction d’Innergex énergie renouvelable inc., un important producteur indépendant d’énergie renouvelable dont le siège social est établi à Montréal. L’entreprise a des activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili.

La direction du CN a louangé son expérience de gestionnaire et son expertise en matière de développement durable.

L’entreprise canadienne a été fortement critiquée au cours des derniers mois en raison de l’absence d’administrateurs francophones au sein de son conseil depuis l’annonce du départ de Jean Charest au printemps dernier.

En juin dernier, la présidente et cheffe de la direction (PDG), Tracy Robinson, avait refusé d’offrir des excuses pour l’absence de représentation francophone, mais avait promis de remédier à la situation le plus rapidement possible.

Le siège social du CN est situé à Montréal et l’entreprise est assujettie à la Loi sur les langues officielles, ce qui alimentait les critiques pour cette absence criante. Le premier ministre Justin Trudeau avait dit être «époustouflé» par la situation.

Entreprise dans cette dépêche: CN (TSX:CNR) (NYSE:CNI)