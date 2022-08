Le chancelier allemand sera en visite à Montréal, Toronto et Terre-Neuve

MONTRÉAL — Le chancelier allemand, Olaf Scholz, sera au Canada du 21 au 23 août, a annoncé le cabinet du premier ministre fédéral, samedi. Au cours de passage à Montréal, il tiendra une rencontre avec Justin Trudeau.

Les deux dirigeants travailleront notamment sur leurs priorités communes, précise un communiqué du bureau du premier ministre diffusé samedi. L’appui à l’Ukraine, le maintien de la paix et l’invasion de la Russie seront à l’ordre du jour.

«L’Allemagne et le Canada sont de proches amis sur la scène internationale. Nos liens reposent sur des engagements communs à l’égard de la démocratie, de la paix et de la sécurité, notamment notre appui à l’Ukraine, d’un avenir propre et sain, et d’une économie qui profite à la population», souligne M. Trudeau par voie de communiqué.

Les discussions porteront aussi sur la sécurité énergétique et la transition vers les énergies propres.

L’hydrogène occupera une partie importante de la visite du chancelier, puisqu’il sera présent avec M. Trudeau à un salon professionnel sur le sujet à Stephenville, à Terre-Neuve. Le communiqué indique que les deux pays collaborent depuis longtemps dans ce domaine.

«Les entreprises canadiennes déploient leurs technologies sur le marché allemand et les entreprises allemandes investissent dans des capacités de fabrication en pleine expansion au Canada», explique le bureau du premier ministre.

MM. Scholz et Trudeau visiteront à Montréal l’institut Mila. Il s’agit de l’un des trois instituts nationaux d’intelligence artificielle financés dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle du gouvernement.

Ensuite, le Sommet virtuel des chefs d’État et de gouvernement sur la plateforme internationale pour la Crimée se tiendra le 23 août à Toronto.

La dernière rencontre entre MM. Scholz et Trudeau remonte au mois de juin, en marge du Sommet du G7 en Allemagne.