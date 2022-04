Le Canada lance un fonds pour financer le voyage en avion d’Ukrainiens

OTTAWA — Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a annoncé mercredi le lancement d’un fonds qui doit permettre de financer le voyage en avion d’Ukrainiens au Canada.

Le Fonds Ukraine-Canada, auquel les Canadiens sont appelés à contribuer, est issu d’un partenariat avec Air Canada et les organisations Miles4Migrants et la Fondation Shapiro, a-t-il précisé en point de presse à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Air Canada fait un don de 100 millions de points Aéroplan dans le cadre de cette initiative et la Fondation Shapiro s’engage à égaler les contributions faites par les Canadiens jusqu’à hauteur de 50 millions de points.

Les personnes et entreprises qui souhaitent faire un don sont donc invitées à le faire via leurs points Aéroplan dès mercredi, mais des contributions en argent seront aussi amassées par l’entremise de la Jewish Foundation of Greater Toronto.

«L’extraordinaire générosité que nous voyons de la part de la Fondation Shapiro et d’Air Canada est l’un des moyens les plus efficaces et efficients pour que les gens puissent se rendre au Canada étant donné la facette unique de cette crise (…) où des (Ukrainiens) se trouvent tant à Varsovie qu’à Vienne, Bratislava, Bucarest ou Berlin», a soutenu M. Fraser.

Le vice-président d’Air Canada en matière de relations gouvernementales, David Rheault, a souligné que les Ukrainiens qui pourront bénéficier de ces dons auront accès à des vols de plusieurs autres transporteurs aériens.

«Notre contribution (leur) permettra (…) d’avoir accès au réseau d’Air Canada, mais aussi à ceux de nos différents partenaires de Star Alliance, comme Lufthansa, LOT Polish Airlines, SWISS et United Airlines», a-t-il énuméré.

L’objectif du fonds annoncé est de permettre à au moins 10 000 Ukrainiens et leur famille de gagner le pays, est-il indiqué dans le communiqué du ministère de l’Immigration.

Le porte-parole du Bloc québécois en matière d’immigration, Alexis Brunelle-Duceppe, a ridiculisé l’annonce du gouvernement Trudeau, le pressant plutôt d’agir sur sa promesse d’offrir des vols nolisés aux Ukrainiens souhaitant gagner le Canada.

«Alors qu’une guerre sévit en Ukraine, cause le déplacement de millions de personnes et après des semaines à demander au gouvernement fédéral de faire sa part en nolisant des avions pour faire venir les Ukrainiens au Québec et au Canada, le ministre annonce aujourd’hui un programme de points Aéroplan. Ce serait risible si ce n’était aussi triste», a-t-il réagi dans une déclaration écrite.

Ottawa s’est engagé à organiser des vols nolisés pour les Ukrainiens dont le dossier a été approuvé en vertu de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU). Ce programme se veut une voie d’accès rapide à une résidence temporaire de trois ans pour des Ukrainiens et membres de leur famille immédiate et M. Fraser a indiqué mercredi que plus de 54 000 demandes ont été approuvées jusqu’à présent.

Le ministre a affirmé que le travail se poursuivait concernant la planification de vols nolisés, mais il a ajouté que la meilleure façon de répondre aux besoins de tous passe par une «combinaison» avec des vols commerciaux.

Il a réitéré que le fait que les Ukrainiens se trouvent dans différents pays d’Europe complique une solution qui ne passerait que par des vols nolisés.

«Bien sûr, de pouvoir profiter du programme annoncé aujourd’hui va sans aucun doute changer les plans de plusieurs personnes (à savoir) si elles veulent attendre un vol nolisé par le gouvernement ou prendre une option commerciale», a avancé M. Fraser.

Il a ajouté qu’Ottawa attend, pour mieux planifier la suite,les réponses à un sondage dans lequel les Ukrainiens autorisés à venir au Canada avec l’AVUCU ont pu préciser où ils se trouvent.