Le Canada est sur un pied d’alerte contre la désinformation russe, dit Mendicino

OTTAWA — Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, affirme que le Canada est sur un pied d’alerte à l’égard de campagnes de désinformation russes conçues pour semer la confusion et tromper les gens.

M. Mendicino dit que le Canada utilise tous les outils à sa disposition pour détecter la tromperie en ligne de la Russie et pour affaiblir son impact.

Dans une entrevue, il déclare que la Russie est un acteur belliqueux et hostile lorsqu’il s’agit de répandre des faussetés dans le cyberespace, mais il est convaincu que le Canada, en étroite collaboration avec ses alliés, maîtrise la situation.

Ses propos interviennent après que le gouvernement a affecté 28 millions $ pour lutter contre la désinformation parrainée par l’État non seulement de la Russie, mais aussi de la Chine, de l’Iran et d’autres acteurs étrangers.

Les fonds permettront également de lutter contre les tentatives visant à éroder la confiance dans le gouvernement à l’intérieur du Canada et à contrer les groupes suprémacistes blancs et les fanatiques qui répandent des mensonges et de la haine contre les juifs, les musulmans et d’autres groupes minoritaires.

M. Mendicino dit que des tactiques visant à tromper délibérément les gens et à déformer la vérité ont été employées par des leaders du soi-disant «convoi de la liberté» qui a occupé les rues du centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines.